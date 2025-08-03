Trabzonspor'dan Lukas Cerv atağı!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Çek futbolcuya İngiltere'den Norwich City, Belçika'dan Anderlecht ve Gent'in de ilgi gösterdiği aktarıldı. Ancak Trabzonspor'un transfer sürecinde en ciddi adaylardan biri olduğu vurgulandı. Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde Viktoria Plzen ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Lukas Cerv (EPA) GEÇTİĞİMİZ SEZON 52 MAÇTA OYNADI

Lukas Cerv, geride kalan sezonda Viktoria Plzen formasıyla tüm kulvarlarda 52 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Çek futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.