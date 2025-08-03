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Trabzonspor'dan Lukas Cerv atağı!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililer, Çekya Ligi ekiplerinden Viktoria Plzen’de forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Cerv’i transfer listesine aldı.

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Trabzonspor'dan Lukas Cerv atağı!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Çek futbolcuya İngiltere'den Norwich City, Belçika'dan Anderlecht ve Gent'in de ilgi gösterdiği aktarıldı. Ancak Trabzonspor'un transfer sürecinde en ciddi adaylardan biri olduğu vurgulandı. Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde Viktoria Plzen ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Lukas Cerv (EPA)Lukas Cerv (EPA)

GEÇTİĞİMİZ SEZON 52 MAÇTA OYNADI
Lukas Cerv, geride kalan sezonda Viktoria Plzen formasıyla tüm kulvarlarda 52 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Çek futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Lukas Cerv (AP)Lukas Cerv (AP)

DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
Çekya Milli Takımı'nın formasını 9 kez giyen Lukas Cerv, genç yaşına rağmen saha içindeki olgun oyun anlayışıyla dikkat çekiyor. 2027 yılına kadar Viktoria Plzen ile sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Lukas Cerv (AP)Lukas Cerv (AP)

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Haberde, Trabzonspor başta olmak üzere Cerv ile ilgilenen kulüplerin henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi. Ancak transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

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