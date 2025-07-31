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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Bize gelmek istiyorlar"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor canlı yayınında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı Osimhen'in transferinden takıma yeni katılacak isimlere, hedeflerinden taraftarlara kadar pek çok konuda açıklamada bulundu.

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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Bize gelmek istiyorlar"

Üst üste kazandığı üç şampiyonlukla Galatasaray tarihine geçen Okan Buruk, A Spor'un konuğu oldu Tecrübeli teknik direktör, Victor Osimhen'den transfer gündemine kadar pek çok konuda konuştu.

Okan Buruk'tan A Spor'a özel açıklamalar!

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

İşte Okan Buruk'un sözleri...

"GALATASARAY ÇAĞ ATLIYOR"

"Oyuncular uzun bir tatil yaptı. Leroy Sane sadece kısa bir tatil yaptı. Oyuncuların hepsi tatile doydu. Çok daha fit geldiler. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı insanlar soruyor. Galatasaray geçen sene iyi başlamadı, bu sene iyi başlamadı demelerinin sebepleri oyuncular iyi tatil yapamamıştı. Gerçekten iyi de çalıştılar. Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100, Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor."

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

"2 SENE ÖNCE BÖYLE DEĞİLDİ"

"Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir."

"RAHMETLİ BABAM ÇOK İYİ GALATASARAYLIYDI"

"11 yaşımda Florya'ya girdim. Florya'yı da ben kapattım. Florya'da üst kattaki odaya çıkmak farklı bir duyguydu, onu da yaşadım. En eşleştiğim takımda teknik direktör oldum. Hep doğru zamanda olmasını istedim. Doğru zamanda oldu. Galatasaray'ın efsanesi olarak bir şeyleri başarmış bir teknik direktör olarak geldim. Bu görevi bana layık gördüğü için başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmem gerekiyor. Benim için bir hayaldi. Babam iyi bir Galatasaraylıydı. Tüm maçlara giderdi. Rahmetliyi 14 yaşımda kaybettim. Futbolculuğumu da göremedi. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'da olmak ve başarılar yakalayamadı."

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ KALECİLER VAR"

"Günay gibi bir kalecimizin olması şansımız. Orada hep söylüyoruz; Günay'la birlikte yarışı sürdürecek iyi bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Ortada bir gerçek var; Osimhen gibi bir önemli transferi bitirdik. Maliyeti yüksek bir transfer. Transfer hızlı olabiliyor. Biri kaleci alıyor, biri bırakıyor. Görüştüğümüz kaleciler var. Bir süre daha bekleyeceğiz."

"DURUMLARINI ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

"Alisson'un Liverpol'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da (James Trafford) bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor."

"SANE İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

"Osimhen 'Galatasaray'a geleceğim' dedikten sonra, 2.5-3 hafta önce çalışma programı verdik.

Sane çok önemli oyuncu. Bize karşı oynadı. Bize karşı oynayan, bizim stadyumumuzu gören oyuncuların Galatasaray'a karşı ekstra sevgisi oluyor. Sane, Bayern Münih'teyken bu stadyumda oynadı, inanılmaz atmosferdi. 60 dakika çok güçlü oynamıştık. Bunlar işi kolaylaştırıyor. Ben onunla birebir görüştüm, video call yaptık. Karşılıklı görüştük. Abdullah Kavukcu, George Gardi transferin içindeydiler. Hep beraber görüşmemiz oldu. Menajeriyle birlikte oturduk. 2-3 kere Leroy ile görüştük, ne kadar istediğimizi söyledim. Başkanımız başta olmak üzere Abdullah Kavukcu görüşmeyi yürüttü. Kulüp olarak yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

"OSIMHEN HAYIRLI OLSUN"

"Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci..."

"OSIMHEN SEVİYESİNDE OLMAYANLAR BU PARALARA TRANSFER YAPTI"

"Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil. Isak konuşuluyor, 100 milyon üstü. İyi oyuncuların en ucuzu 40'tan 50'den başlıyor."

"BEDAVAYA ALMIŞIZ"

"Bugünün fiyatlarına bakınca Torreira ve Davinson'u bedavaya almışız. Kimi sorsanız 15-20 istiyorlar."

MOURINHO AÇIKLAMASI

"Mourinho'ya kırgın değilim, çok abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Maçtan önce ve sonra birbirimizin elini sıkıp ayrılsaydık, çok daha güzel olurdu."

"MILLOT'A İLGİMİZ OLMUŞTU"

"Enzo Millot'yu beğeniyorum. Geçen sene de onu takip etmiştik. İlgimiz olmuştu. Beğendiğimiz bir oyuncu. Atletico Madrid'e gidiyor diye haberler çıktı. İyi ve genç bir oyuncu, yetenekli."

"KIM İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"Kim Min-Jae'nin Bayern'den ayrılacağını biliyorum. Maliyeti çok yüksek. O maliyetlerde transfer yapmamız zor. Görüşmemiz olmadı."

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