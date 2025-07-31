Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Bize gelmek istiyorlar"

Okan Buruk (AA)

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ KALECİLER VAR"

"Günay gibi bir kalecimizin olması şansımız. Orada hep söylüyoruz; Günay'la birlikte yarışı sürdürecek iyi bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Ortada bir gerçek var; Osimhen gibi bir önemli transferi bitirdik. Maliyeti yüksek bir transfer. Transfer hızlı olabiliyor. Biri kaleci alıyor, biri bırakıyor. Görüştüğümüz kaleciler var. Bir süre daha bekleyeceğiz."

"DURUMLARINI ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

"Alisson'un Liverpol'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da (James Trafford) bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor."

"SANE İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

"Osimhen 'Galatasaray'a geleceğim' dedikten sonra, 2.5-3 hafta önce çalışma programı verdik.

Sane çok önemli oyuncu. Bize karşı oynadı. Bize karşı oynayan, bizim stadyumumuzu gören oyuncuların Galatasaray'a karşı ekstra sevgisi oluyor. Sane, Bayern Münih'teyken bu stadyumda oynadı, inanılmaz atmosferdi. 60 dakika çok güçlü oynamıştık. Bunlar işi kolaylaştırıyor. Ben onunla birebir görüştüm, video call yaptık. Karşılıklı görüştük. Abdullah Kavukcu, George Gardi transferin içindeydiler. Hep beraber görüşmemiz oldu. Menajeriyle birlikte oturduk. 2-3 kere Leroy ile görüştük, ne kadar istediğimizi söyledim. Başkanımız başta olmak üzere Abdullah Kavukcu görüşmeyi yürüttü. Kulüp olarak yapabileceğimiz her şeyi yaptık."