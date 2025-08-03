Üç büyüklerin gözdesi Thomas Partey İspanya yolcusu

Habere göre, 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçti ve Villarreal ile 2027 yılına kadar geçerli olacak iki yıllık sözleşme imzalayacak. Partey'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etme fırsatını değerlendirdiği ve bu etkenin transferinde belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.
ARSENAL'DE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Partey'in sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona ermişti. Londra temsilcisi ile yeniden anlaşma sağlamak isteyen Ganalı oyuncunun görüşmeleri sonuçsuz kalınca serbest oyuncu statüsüne geçti.
LONDRA KARİYERİ
Thomas Partey, Arsenal formasıyla toplamda 167 maça çıktı. 9 gol ve birçok kritik performansa imza atan Partey, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.