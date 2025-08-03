Üç büyüklerin gözdesi Thomas Partey İspanya yolcusu

Habere göre, 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçti ve Villarreal ile 2027 yılına kadar geçerli olacak iki yıllık sözleşme imzalayacak. Partey'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etme fırsatını değerlendirdiği ve bu etkenin transferinde belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.