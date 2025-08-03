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Üç büyüklerin gözdesi Thomas Partey İspanya yolcusu

Premier Lig devi Arsenal ile yollarını ayıran Thomas Partey'in yeni adresi belli oluyor. İngiliz medyasının haberine göre, adı Süper Lig'in üç büyükleriyle de anılan Ganalı yıldız İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Üç büyüklerin gözdesi Thomas Partey İspanya yolcusu

Habere göre, 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçti ve Villarreal ile 2027 yılına kadar geçerli olacak iki yıllık sözleşme imzalayacak. Partey'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etme fırsatını değerlendirdiği ve bu etkenin transferinde belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.

Thomas Partey (Takvim Foto Arşiv)Thomas Partey (Takvim Foto Arşiv)

ARSENAL'DE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Partey'in sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona ermişti. Londra temsilcisi ile yeniden anlaşma sağlamak isteyen Ganalı oyuncunun görüşmeleri sonuçsuz kalınca serbest oyuncu statüsüne geçti.

Thomas Partey (Takvim Foto Arşiv)Thomas Partey (Takvim Foto Arşiv)

LONDRA KARİYERİ
Thomas Partey, Arsenal formasıyla toplamda 167 maça çıktı. 9 gol ve birçok kritik performansa imza atan Partey, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Thomas Partey (Takvim Foto Arşiv)Thomas Partey (Takvim Foto Arşiv)

VILLARREAL'DE BÜYÜK BEKLENTİ
Villarreal, Partey transferiyle birlikte orta sahasında hem tecrübe hem de fiziksel katkı sağlamayı hedefliyor. Sarı Denizaltılar'ın teknik direktörü, Ganalı oyuncunun takıma liderlik yapacağını ve Şampiyonlar Ligi hedefinde kilit rol oynayacağını düşünüyor.

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