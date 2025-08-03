Son Tottenham'a ağlayarak veda etti

Karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Mohammed Kudus'a bırakan 33 yaşındaki yıldız, tribünlerin alkışları arasında sahadan ayrıldı. Tottenham taraftarları ve takım arkadaşları, Son'un vedasında duygusal anlar yaşadı.

SON: "HENÜZ BİTMEDİ, DAHA YAPACAKLARIM VAR"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Heung-Min Son, vedasını şu sözlerle dile getirdi:

"Açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. Kariyerim henüz bitmedi ve taraftarlara neşe getirmeye devam etmek istiyorum. Bir futbolcu olarak başarmak istediğim daha çok şey olduğunu biliyorum."