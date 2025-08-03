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Son Tottenham'a ağlayarak veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, 10 yıllık kulüp kariyerine gözyaşlarıyla veda etti. Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan Newcastle United hazırlık maçında Son, Tottenham formasıyla son kez sahaya çıktı.

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Son Tottenham'a ağlayarak veda etti

Karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Mohammed Kudus'a bırakan 33 yaşındaki yıldız, tribünlerin alkışları arasında sahadan ayrıldı. Tottenham taraftarları ve takım arkadaşları, Son'un vedasında duygusal anlar yaşadı.

SON: "HENÜZ BİTMEDİ, DAHA YAPACAKLARIM VAR"
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Heung-Min Son, vedasını şu sözlerle dile getirdi:

"Açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. Kariyerim henüz bitmedi ve taraftarlara neşe getirmeye devam etmek istiyorum. Bir futbolcu olarak başarmak istediğim daha çok şey olduğunu biliyorum."

TOTTENHAM KARİYERİNDE ALTIN HARFLERLE YAZILDI
2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, Tottenham kariyerinde 454 resmi maça çıktı. Güney Koreli yıldız, bu maçlarda 173 gol atıp 101 asist yaparak kulüp tarihinin en özel figürlerinden biri haline geldi. 2023-2024 sezonunda Tottenham'la UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Son, veda etmeden önce bir kupa kaldırmayı da başardı.

GELECEK PLANLARI MERAK KONUSU
Heung-Min Son'un yeni durağı henüz netleşmezken, tecrübeli futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmesi bekleniyor. Başta Bundesliga ve Suudi Arabistan kulüplerinin yıldız oyuncuya ilgisi olduğu iddia ediliyor.

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