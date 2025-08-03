İp üstünde | Solskjaer Beşiktaş’ın başında kritik bir haftaya giriyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği, önümüzdeki hafta oynanacak iki kritik maç sonrası kesinlik kazanacak.

Siyah- Beyazlı ekip, 7 Ağustos'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick ile karşı karşıya gelecek. Ardından 10 Ağustos'ta Süper Lig'de yeni sezona başlangıç yapacakları Kayserispor deplasmanına gidilecek. İki kritik karşılaşmada beklenen sonuçlar alınamazsa, Solskjaer ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Kulüp yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yönetim henüz teknik direktörün biletini kesmiş değil.

TÜM GÖZLER SOLSKJAER'DE

Fakat, takımın performansındaki olası bir düşüş ya da beklenen skorların elde edilememesi durumunda, kararın hızla değişebileceği ifade ediliyor.

Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim, Norveçli teknik adamın takım üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Beşiktaş taraftarları ise yaklaşan maçlara büyük önem veriyor. Son yıllarda yaşanan iniş çıkışların ardından, sezonun başlangıcının sorunsuz ve başarılı geçmesini isteyen taraftarlar, takımın hem Avrupa arenasında hem de ligde güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyor.

KREDİSİNİ TÜKETTİ

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Solskjaer bir türlü takımı toparlayamadı. Bu sezon hazırlık maçlarındaki kötü görüntü Shakhtar Donetsk ile oynanan maçlarda da devam etti. Camiada Norveçli hocaya duyulan güven iyice azalmış oldu.