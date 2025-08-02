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Solskjaer'in ayrılık listesi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımda kalacak ve ayrılacak oyuncuların yer aldığı listeyi yapılacak toplantıda Başkan Serdal Adalı'ya bildirecek.

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Solskjaer'in ayrılık listesi!

Shakhtar Donetsk eşlemesinin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımda kalacak ve ayrılacak olan futbolcuları belirledi. Norveçli teknik adam, Serdal Adalı ile yapacağı toplantıda bu listeyi bildirecek.

Yaz transfer dönemi boyunca Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Onur Bulut ve Kerem Atakan Kesgin'i bonservisleriyle; Göktüğ Baytekin'i Sakaryaspor'a kiralayan ve Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye kiralamak üzere olan Beşiktaş'ın, 6 futbolcusu ile daha yollarını ayırması bekleniyor.

Norveçli teknik adamın, yönetime açıklayacağı listede Alex Oxlade-Chamberlain, Al-Musratii, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Joao Mario ve Jean Onana'nın yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş, listede yer alan oyuncuları ya bonservisiyle ya da kiralama yöntemiyle elden çıkaracak.

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