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Mourinho'nun En-Nesyri kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Youssef En-Nesyri ile ilgili kararını verdi. Portekizli teknik adam, Youssef En-Nesyri'nin güçlü bulduğu özelliklerinden yeni sezonda yararlanmak istiyor.

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Mourinho'nun En-Nesyri kararı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılması beklenen oyuncular için gelen teklifler değerlendiriliyor.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Youssef En-Nesyri.Youssef En-Nesyri.

MOURINHO KALMASINI İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon 30 gole ulaşmasına rağmen performansı yeterli bulunmayan ve yoğun eleştirilere maruz kalan Faslı golcü için Jose Mourinho'nun takımda kalması yönünde karar kıldığı öğrenildi.

Portekizli teknik adam, Youssef En-Nesyri'nin güçlü bulduğu özelliklerinden yeni sezonda yararlanmak istiyor.

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