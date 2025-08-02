Mourinho'nun En-Nesyri kararı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılması beklenen oyuncular için gelen teklifler değerlendiriliyor.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
MOURINHO KALMASINI İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon 30 gole ulaşmasına rağmen performansı yeterli bulunmayan ve yoğun eleştirilere maruz kalan Faslı golcü için Jose Mourinho'nun takımda kalması yönünde karar kıldığı öğrenildi.
Portekizli teknik adam, Youssef En-Nesyri'nin güçlü bulduğu özelliklerinden yeni sezonda yararlanmak istiyor.