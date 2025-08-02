PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Kessie operasyonu!

Orta saha arayışlarını hız veren Beşiktaş'ın, Franck Kessie'yi kadrosuna katabilmek için Al Ahli ile temasa geçip resmi teklifini sunacağı ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ta Kessie operasyonu!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından merkez orta saha arayışlarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Al Ahli forması giyen Franck Kessie'yi gündemine dahil etti. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Franck KessieFranck Kessie

Fildişi Sahilli futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alan Beşiktaş'ın, Al Ahli ile de temasa geçip resmi teklifini sunacağı ileri sürüldü. 14 milyon Euro piyasa değerine sahip Kessie, Ağustos 2023'te Barcelona'dan 12.5 milyon Euro'ya Al Ahli'ye transfer oldu.

Kariyerinde Milan, Cesena ve Atalanta formalarını giydi. 6 ve 8 numarada oynayabilen futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 81 kez görev yaptı.

ÖZEL HABER | Beşiktaştan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldıÖZEL HABER | Beşiktaştan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail'in propaganda makinası gibi!
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık
Vanalar açıldı Suriye'ye enerji akışı başladı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Suriye daha istikrarlı hale gelecek
Diplomasi taciz skandalıyla çöktü! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı | İlk vukuatı değil
Deniz üzerine yeni havalimanı geliyor! Yeni Trabzon Havalimanı Türkiye'de 3. olacak | Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
İstanbul'da yaz yağmuru: Hazırlıksız yakalananlar ıslandı
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı
Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti
Davinson'un partneri geliyor! Galatasaray'dan dev transfer
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Temmuz ayı rekorlar ayı olarak tarihe geçti
Antalya'da Nida Nazlıer'in ölümünde şok itiraf! Gerçek ortaya çıkınca ortalık karıştı
Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e "Filistin" ayarı: Skandalları örtme gayreti!
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor