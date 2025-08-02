Beşiktaş'ta Kessie operasyonu!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından merkez orta saha arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Al Ahli forması giyen Franck Kessie 'yi gündemine dahil etti. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Franck Kessie



Fildişi Sahilli futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alan Beşiktaş'ın, Al Ahli ile de temasa geçip resmi teklifini sunacağı ileri sürüldü. 14 milyon Euro piyasa değerine sahip Kessie, Ağustos 2023'te Barcelona'dan 12.5 milyon Euro'ya Al Ahli'ye transfer oldu.



Kariyerinde Milan, Cesena ve Atalanta formalarını giydi. 6 ve 8 numarada oynayabilen futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 81 kez görev yaptı.