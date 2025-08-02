Gremio Mourinho ile görüştü!

Jose Mourinho.

Biadek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mourinho ile olan yazışmasını aktardı:Radio Guaiba kaynaklı habere göre, Mourinho'nun adı Güney Amerika'da yankı uyandırsa da, Portekizli teknik adamın kısa vadeli planında yalnızca Fenerbahçe var.Ancak Biadek, şu an için somut bir görüşmenin olmadığını vurgularken Mourinho'nun geleceğine dair de net konuştu: