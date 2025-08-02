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Derrick Köhn'e Rusya'dan talip!

Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'e son olarak Rusya ligi ekiplerinden Krasnodar talip oldu. Oyuncu ile Köln de görüşüyor.

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Derrick Köhn'e Rusya'dan talip!
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Derrick Köhn'e bir kulüp daha talip oldu.

KRASSNODAR TALİP

26 yaşındaki Alman sol bek için Rusya ekiplerinden Krasnodar talip oldu.

Derrick Köhn.Derrick Köhn.

KÖLN DE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bundesliga'dan Köln, Alman sol bek için Sarı-Kırmızılılar'la yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.

G.SARAY 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, Alman sol bek için Rus ekibinden 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

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