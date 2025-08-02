Derrick Köhn'e Rusya'dan talip!

Derrick Köhn.



KÖLN DE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR



Bundesliga'dan Köln, Alman sol bek için Sarı-Kırmızılılar'la yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.



G.SARAY 6 MİLYON EURO İSTİYOR



Galatasaray, Alman sol bek için Rus ekibinden 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.