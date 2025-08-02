Galatasaray'da Osimhen bereketi

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen bugün taraftarının önüne RAMS Park'ta çıkmaya hazırlanırken, ona özel çıkartılan ürünlere büyük ilgi var.
Yönetim ise bu ürünlerden büyük gelir bekliyor. Kulübün YouTube kanalında milyonların gelişini takip ettiği Osimhen'e özel GS Store'de 100 bin adet set üretildi. 'Solo Il Gala (Sadece Galatasaray)' sloganıyla satışa sunulan bu özel kutuda Osimhen forması, atkısı ve maskesi yer alıyor. 9 bin 999 TL olan bu ürün kapış kapış satılıyor.
Yönetim ise bu ürünlerden büyük gelir bekliyor. Kulübün YouTube kanalında milyonların gelişini takip ettiği Osimhen'e özel GS Store'de 100 bin adet set üretildi. 'Solo Il Gala (Sadece Galatasaray)' sloganıyla satışa sunulan bu özel kutuda Osimhen forması, atkısı ve maskesi yer alıyor. 9 bin 999 TL olan bu ürün kapış kapış satılıyor.
G.Saray taraftarı ürünlere büyük ilgi gösterirken, özel dizayn edilen kutu için bugün satış patlaması bekleniyor. Rams Park'a Osimhen ve Sane için akın edecek olan taraftarların, bu ürünlerde rekor kırması bekleniyor. 100 bin adet olarak üretilen forma setinden şimdiden 10 bin sayısına ulaşıldığı ve 100 milyon TL'nin kasaya girdiği öğrenildi.