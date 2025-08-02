Galatasaray'da Osimhen bereketi

Victor Osimhen.

G.Saray taraftarı ürünlere büyük ilgi gösterirken, özel dizayn edilen kutu için bugün satış patlaması bekleniyor. Rams Park'a Osimhen ve Sane için akın edecek olan taraftarların, bu ürünlerde rekor kırması bekleniyor. 100 bin adet olarak üretilen forma setinden şimdiden 10 bin sayısına ulaşıldığı ve 100 milyon TL'nin kasaya girdiği öğrenildi.