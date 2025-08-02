Trabzonspor'da Arthur Melo ısrarı!

Arthur Melo



BİR NUMARALI HEDEF ARTHUR MELO



Sezon bitmeden orta sahaya en az iki takviye yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, ana hedef olarak belirlediği Arthur Melo için temaslarını sıklaştırdı. Bonservisi Juventus'ta bulunan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalyan devinin yeni sezon planlamasında yer almıyor.



Juventus'un satışına sıcak baktığı Melo ile La Liga'dan da ilgilenen kulüpler olmasına rağmen, İtalyan kaynaklar en cazip teklifin Trabzonspor tarafından yapıldığını öne sürdü. Bordo-Mavililer, oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.



Gremio'da parladıktan sonra 2018'de 31 milyon Euro'ya Barcelona'ya, 2020'de ise tam 80 milyon Euro'luk dev bir bedelle Juventus'a transfer olan Melo, pasör kimliği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor.