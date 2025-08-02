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Trabzonspor'da Arthur Melo ısrarı!

Trabzonspor, Juventus'un kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Arthur Melo için girişimlerini yoğunlaştırdı.

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Trabzonspor'da Arthur Melo ısrarı!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, orta saha için bir numaralı hedefini belirledi.

Bordo-Mavililer, Juventus'un dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Arthur Melo'yu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlarken, İtalyan basınına göre oyuncu için şu ana kadar en iyi teklif Türkiye'den geldi.

Arthur MeloArthur Melo

BİR NUMARALI HEDEF ARTHUR MELO

Sezon bitmeden orta sahaya en az iki takviye yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, ana hedef olarak belirlediği Arthur Melo için temaslarını sıklaştırdı. Bonservisi Juventus'ta bulunan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalyan devinin yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Juventus'un satışına sıcak baktığı Melo ile La Liga'dan da ilgilenen kulüpler olmasına rağmen, İtalyan kaynaklar en cazip teklifin Trabzonspor tarafından yapıldığını öne sürdü. Bordo-Mavililer, oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Gremio'da parladıktan sonra 2018'de 31 milyon Euro'ya Barcelona'ya, 2020'de ise tam 80 milyon Euro'luk dev bir bedelle Juventus'a transfer olan Melo, pasör kimliği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor.

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