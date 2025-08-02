Beşiktaş'ta gözler Renan'da!

Beşiktaş, savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle takviye etmek için Zenit'in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan'ı gündemine aldı.
1.86 boyundaki Renan, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen çok yönlü yapısıyla Solskjaer'in de dikkatini çekti.
1.86 boyundaki Renan, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen çok yönlü yapısıyla Solskjaer'in de dikkatini çekti.
Yönetim, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Zenit'le resmi temaslara başladı. Oyuncunun yıllık 2 milyon euro civarında maaş istediği belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde kısa sürede sonuç alınması bekleniyor.