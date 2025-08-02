Livakovic'e İtalya'dan teklif!

Dominik Livakovic.

SICAK BAKMAMIŞLARDI



File bekçisi daha önce, menajerler aracılığıyla Milan, Olympiakos ve Sevilla'ya önerilmişti. Fakat üç takım da Livakovic'in transferine sıcak bakmamıştı.



DZEKO'DAN SONRA LIVAKOVIC



Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadrsouna katan Serie A ekibi Fiorentina, son olarak Dominik Livakovic'e talip oldu. İtalyan ekibinin Livakovic için kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı aktarıldı.