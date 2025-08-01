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Trabzonspor'a Banza'dan kötü haber!

Braga, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren golcü oyuncu Simon Banza için Al-Jazira'nın yaptığı 10 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etti. Transferin gerçekleşmesi için son kararı Demokratik Kongolu verecek.

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Trabzonspor'a Banza'dan kötü haber!
Trabzonspor formasıyla 37 maçta 22 gol ve 7 asistlik skor katkısı sunan Simon Banza, bordo-mavililer ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Braga'ya döndü. Yıldız oyuncunun, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor.

Portekiz ekibiyle 2017 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün adı birçok takımla anılıyor. Son olarak Al-Jazira, Simon Banza'ya talip oldu.

Simon Banza.Simon Banza.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar Ligi ekiplerinden Al-Jazira ile Braga, Banza'nın bonservis bedeli için 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

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