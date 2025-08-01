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Galatasaray'da Dodo sesleri!

Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dodo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Dodo sesleri!

Galatasaray, Osimhen transferinin resmen açıklanmasının ardından eksiklerini kapatmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Sağ bek pozisyonu için Fiorentina'nın 26 yaşındaki sağ beki Dodo'yu takibe aldı.

İKİ SAĞ BEK YOLCU

Galatasaray'da sağ bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Elias Jelert ve Frankowski'nin performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, bu iki oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor.

Bu bölgeye hızlı ve dayanıklı birini isteyen Buruk, G.Saray Yönetimi'ne de bu yönde taleplerde bulundu. Bu doğrultuda çalışma yapan Sarı-Kırmızılılar, gözünü İtalya'ya çevirdi.

Dodo.Dodo.

30 MİLYON EURO

Serie A ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Brezilyalı'nın, takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Ancak Fiorentina, mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek olan başarılı savunmacısı için en az 30 milyon euro talep ediyor.

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