Galatasaray'da Dodo sesleri!

Galatasaray, Osimhen transferinin resmen açıklanmasının ardından eksiklerini kapatmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Sağ bek pozisyonu için Fiorentina'nın 26 yaşındaki sağ beki Dodo'yu takibe aldı.



İKİ SAĞ BEK YOLCU



Galatasaray'da sağ bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Elias Jelert ve Frankowski'nin performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, bu iki oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor.



Bu bölgeye hızlı ve dayanıklı birini isteyen Buruk, G.Saray Yönetimi'ne de bu yönde taleplerde bulundu. Bu doğrultuda çalışma yapan Sarı-Kırmızılılar, gözünü İtalya'ya çevirdi.