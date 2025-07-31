Semih Kılıçsoy Cagliari'de!

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar transfer için el sıkıştı.
19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar transfer için el sıkıştı.
19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 46 maça çıkan Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.