PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Rigo'da sona yaklaştı!

Trabzonspor, Banik Ostrava forması giyen Tomas Rigo transferinde sona yaklaştı. Sevilla ve Ajax gibi devlerin de devrede olduğu Rigo'nun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor Rigo'da sona yaklaştı!
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu Felipe Augusto, Paul Onuachu ve Wagner Pina ile güçlendiren bordo-mavili ekibin yeni hedefi orta saha transferi.

Saul Niguez transferinde son anda hüsrana uğrayan Trabzonspor, rotasını Çekya'nın Banik Ostrava takımında top koşturan 23 yaşındaki orta saha Tomas Rigo'ya çevirdi.

Tomas RigoTomas Rigo
23 YAŞ KURALINA UYUYOR

2002 kuralı sebebiyle de kadroya katılması için ekstra çaba sarfedilen Slovak futbolcu için Trabzonspor ilk adımı attı; oyuncu ve menajeriyle önemli mesafe katedilen görüşmelerde bulunuldu.

SEVILLA VE AJAX DA PEŞİNDE

Sevilla ve Ajax gibi devlerin de devrede olduğu Rigo'nun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

Trabzonsporda Arthur Melo harekatıTrabzonsporda Arthur Melo harekatı
Trabzonspor'da Arthur Melo harekatı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...