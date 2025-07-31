Trabzonspor Rigo'da sona yaklaştı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu Felipe Augusto, Paul Onuachu ve Wagner Pina ile güçlendiren bordo-mavili ekibin yeni hedefi orta saha transferi.
Saul Niguez transferinde son anda hüsrana uğrayan Trabzonspor, rotasını Çekya'nın Banik Ostrava takımında top koşturan 23 yaşındaki orta saha Tomas Rigo'ya çevirdi.
Saul Niguez transferinde son anda hüsrana uğrayan Trabzonspor, rotasını Çekya'nın Banik Ostrava takımında top koşturan 23 yaşındaki orta saha Tomas Rigo'ya çevirdi.
23 YAŞ KURALINA UYUYOR
2002 kuralı sebebiyle de kadroya katılması için ekstra çaba sarfedilen Slovak futbolcu için Trabzonspor ilk adımı attı; oyuncu ve menajeriyle önemli mesafe katedilen görüşmelerde bulunuldu.
SEVILLA VE AJAX DA PEŞİNDE
Sevilla ve Ajax gibi devlerin de devrede olduğu Rigo'nun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.