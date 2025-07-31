Trabzonspor Rigo'da sona yaklaştı!

Tomas Rigo

23 YAŞ KURALINA UYUYOR



2002 kuralı sebebiyle de kadroya katılması için ekstra çaba sarfedilen Slovak futbolcu için Trabzonspor ilk adımı attı; oyuncu ve menajeriyle önemli mesafe katedilen görüşmelerde bulunuldu.



SEVILLA VE AJAX DA PEŞİNDE



Sevilla ve Ajax gibi devlerin de devrede olduğu Rigo'nun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.