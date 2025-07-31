Asensio transferinde flaş gelişme!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi bir türlü gündemden düşmüyor.



Marco Asensio'nun ardından Lauriente gibi isimler de Fenerbahçe ile anılmaya başladı.



Marco Asensio ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Paris Saint Germain ile de tüm şartlarda uzlaşmıştı.



Fenerbahçe, diğer adayları değerlendirmek için Asensio'yu beklemeye aldı ve Lauriente gibi diğer isimlerle görüşmelere başladı.