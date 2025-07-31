Asensio transferinde flaş gelişme!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi bir türlü gündemden düşmüyor.
Marco Asensio'nun ardından Lauriente gibi isimler de Fenerbahçe ile anılmaya başladı.
Marco Asensio ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Paris Saint Germain ile de tüm şartlarda uzlaşmıştı.
Fenerbahçe, diğer adayları değerlendirmek için Asensio'yu beklemeye aldı ve Lauriente gibi diğer isimlerle görüşmelere başladı.
BENFİCA'DAN TEKLİF VAR
Marco Asensio'da, korkutan haber Portekiz'den geldi. Di Marzio'nun haberine göre Benfica, İspanyol futbolcu için Paris ekibine 11 milyon Euro teklif etti ve gelecek yanıtı beklemeye başladı.
Öte yandan İspanya'dan da talipleri bulunan tecrübeli futbolcuya, Serie A'dan Inter'in ilgisi bulunuyor. Milano ekibi şu anda ilgi aşamasında, henüz Paris'e bir teklif götürmedi.