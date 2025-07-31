Beşiktaş'ta Cerny ısrarı!

Vaclav Cerny



WOLFSBURG İLE ANLAŞMA YAKIN



27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Wolfsburg ile masaya oturan Beşiktaş, Cerny için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini oyuncunun kulübüne sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği aktarılırken anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.



VACLAV CERNY TAMAM



Beşiktaş, Vaclav Cerny ile prensip anlaşmasına vardı. Wolfsburg ile yapılan görüşmelerin sonucunda transferin akıbeti belli olacak.