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Ole Gunnar Solskjaer'den Shakhtar maçı sonrası ayrılık açıklaması

Shakhtar'a 4-2'nin ardından 2-0 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Siyah beyazlılarda geleceği merak konusu haline gelen Ole Gunnar Solskjaer, göreviyle ilgili soruya yanıt vererek koltuğunda oturmaya devam edeceğini söyledi.

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Ole Gunnar Solskjaer'den Shakhtar maçı sonrası ayrılık açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SHAKHTAR TURU HAK ETTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Norveçli teknik adam, "İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı. Rakibimiz turu hak etti. Birkaç şans bulduk ikinci yarı ama olmadı. Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum." dedi.

"İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY İSTİKRAR"

"Geleceğiniz ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Solskjaer, "Biz maceraya başladık. Daha yeni şu anda bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar." cevabını verdi.

"GÖREVİME DEVAM EDİYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, istifa etmeyi düşünmediğini söyleyerek, "Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım. 4,5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi var. Başka bir kupa kazanma ihtimali olan bir başka şampiyona var. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak." diye konuştu.

"GERÇEĞİ KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, "Zor bir maçtı. Erken gol işimizi zorlaştırdı. Planımız ilk golü ve sonra fiziksel kapasiteyle oyunu tutmaktı. Rakibimiz ilk golü buldu. Zor bir mücadele oldu ilk maçtaki gibi. Oyuncularım savaştılar sahada ama olmadı şu an gerçeği kabul etmek zorundayız. Shakhtar bizden daha iyiydi. Bugün ilk golü atmak çok ölüm kalım meselesiydi. İlk golü atıp turu geçeceğimize inanabilirdik. İlk golü maalesef rakibimiz buldu. Tırmanmamız gereken dağ biraz daha dikleşti. Rakip bizden daha iyiydi ve anları daha iyi değerlendirdi. Taraftarları övgüleri hak ediyor. Bizim taraftarımız da bize burada çok iyi destek verdi." ifadelerini kullandı.

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