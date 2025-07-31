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Nelson Semedo resmen Fenerbahçe'de! İşte kontrat süresi

Fenerbahçe, Milan Skriniar'dan birkaç saat sonra İstanbul'a getirdiği Nelson Semedo'yu resmen açıkladı. Portekizli yıldız, sarı lacivertli ekiple iki yıllık sözleşme imzaladı.

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Nelson Semedo resmen Fenerbahçe'de! İşte kontrat süresi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Nelson Semedo (Fenerbahçe)Nelson Semedo (Fenerbahçe)

BENFICA VE BARCELONA'DA OYNADI

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU

Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelson Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."

Nelson Semedo (Fenerbahçe)Nelson Semedo (Fenerbahçe)

PERFORMANSI

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.

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