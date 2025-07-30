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Victor Osimhen'in transfer duyurusu videosunda Ederson detayı! "Anlaşma tamam"

Galatasaray, geride kalan sezon kiralık olarak formasını giydiği Victor Osimhen'i yeniden kadrosuna kattı. Cimbom'un, Nijeryalı yıldız hakkında paylaştığı videoda yer verdiği sahne ile Ederson için de ipucu verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Victor Osimhen'in transfer duyurusu videosunda Ederson detayı! "Anlaşma tamam"

Leroy Sane'ye imza attırdıktan sonra dünya yıldızlarıyla görüşmeye devam eden Galatasaray'ın 1 numaralı gündemi Victor Osimhen'di. 26 yaşındaki golcü konusunda yapılan görüşmeler sonuç verdi ve sarı kırmızılı ekip, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla birlikte Nijeryalı oyuncunun takıma katıldığını resmen duyurdu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

VİDEO PAYLAŞILDI

Galatasaray'ın paylaştığı videoda Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında Osimhen maskeli vatandaş ve esnaf görüntülendi. Ancak bir an geldi ki Ederson transferine pas atacak cinstendi.

Galatasaray'ın Victor Osimhen videosu (Galatasaray X hesabı)Galatasaray'ın Victor Osimhen videosu (Galatasaray X hesabı)

GÜLEN YÜZ DÖVMESİ

Videoda bir market önünden gencin giydiği tişörtte gülen yüz resmi bulunuyordu. Sarı kırmızılıların transfer listesindeki Ederson'un dövmelerinden birine benzeyen bu baskı, sosyal medyayı da salladı.

DONDURMACI DETAYI

Ayrıca videonun bir yerinde İtalyanca "La Gelateria" yani 'dondurmacı' yazması da Gianluigi Donnarumma mesajı olarak yorumlandı.

Ederson (X)Ederson (X)

Söz konusu görüntüyle birlikte Bezilyalı kaleci için göndermede bulunulduğu ifade edildi. Video binlerce kez paylaşıldı.

Ederson (Takvim Foto Arşiv)Ederson (Takvim Foto Arşiv)

ANLAŞMA TAMAM

Bein Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen kaleci Ederson ile şartlar üzerinde anlaşma sağladı.

Ayrıca Osimhen ile birlikte İstanbul'a gelen George Gardi de uçuş öncesinde Donnarumma için çalıştıklarını açıklamıştı.

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