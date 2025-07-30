Victor Osimhen'in transfer duyurusu videosunda Ederson detayı! "Anlaşma tamam"

Leroy Sane'ye imza attırdıktan sonra dünya yıldızlarıyla görüşmeye devam eden Galatasaray'ın 1 numaralı gündemi Victor Osimhen'di. 26 yaşındaki golcü konusunda yapılan görüşmeler sonuç verdi ve sarı kırmızılı ekip, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla birlikte Nijeryalı oyuncunun takıma katıldığını resmen duyurdu.
VİDEO PAYLAŞILDI
Galatasaray'ın paylaştığı videoda Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında Osimhen maskeli vatandaş ve esnaf görüntülendi. Ancak bir an geldi ki Ederson transferine pas atacak cinstendi.
GÜLEN YÜZ DÖVMESİ
Videoda bir market önünden gencin giydiği tişörtte gülen yüz resmi bulunuyordu. Sarı kırmızılıların transfer listesindeki Ederson'un dövmelerinden birine benzeyen bu baskı, sosyal medyayı da salladı.
DONDURMACI DETAYI
Ayrıca videonun bir yerinde İtalyanca "La Gelateria" yani 'dondurmacı' yazması da Gianluigi Donnarumma mesajı olarak yorumlandı.