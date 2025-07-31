Galatasaray Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Türk futbolunda rekor

Victor Osimhen (AA)

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Nijeryalı yıldız, imza sonrasında yaptığı açıklamada; "Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Pozitif bir takıma sahibiz. Benim kalitemi de biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız. Sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vereceğiz.

çıkçası gördüğüm ilgiyi beklemiyordum, beklediğimin ötesinde bir karşılama oldu. Almanya'da Galatasaray taraftarı yanımdaydı. Ben buraya ilk geldiğim zaman, buraya gelmemin nedeni kendimi mutlu hissetmemdi. Önümüzdeki maçlarda taraftar için mücadele etmeye devam edeceğim. Benim burada olmam için başkan ve yöneticiler çok mücadele verdi." ifadelerini kullandı.

EN PAHALI 3. TRANSFER

26 yaşındaki yıldız golcü, 75 milyon Euro'luk transferi ile 2025/26 sezonunun yaz transfer döneminin en pahalı 3. transferi oldu.

Osimhen'i geçen iki isim ise Liverpool'ın iki transferi olan Florian Wirtz (125 milyon Euro) ve Hugo Ekitike (95 milyon Euro).