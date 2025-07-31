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Galatasaray Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Türk futbolunda rekor

Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, kısa süre önce İstanbul'a getirdiği Victor Osimhen'in maliyetini açıkladı. Nijeryalı yıldız için ödenecek bonservisle birlikte Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferi gerçekleşti.

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Galatasaray Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Türk futbolunda rekor

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini açıkladı. Buna göre sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki forvet için 75 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek ve sonraki satıştan da İtalyan ekibine yüzde 10 verecek.

Victor Osimhen (Galatasaray)Victor Osimhen (Galatasaray)

Sarı kırmızılıladan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Victor Osimhen (Instagram)Victor Osimhen (Instagram)

OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM

Galatasaray'daki macrası devam eden Victor Osimhen, KAP açıklamasıyla birlikte Instagram'dan bir paylaşımda bulunarak sarı kırmızılı formayla çekilen fotoğrafını ve bir aslan emojisini taraftarlara sundu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Nijeryalı yıldız, imza sonrasında yaptığı açıklamada; "Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Pozitif bir takıma sahibiz. Benim kalitemi de biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız. Sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vereceğiz.

çıkçası gördüğüm ilgiyi beklemiyordum, beklediğimin ötesinde bir karşılama oldu. Almanya'da Galatasaray taraftarı yanımdaydı. Ben buraya ilk geldiğim zaman, buraya gelmemin nedeni kendimi mutlu hissetmemdi. Önümüzdeki maçlarda taraftar için mücadele etmeye devam edeceğim. Benim burada olmam için başkan ve yöneticiler çok mücadele verdi." ifadelerini kullandı.

EN PAHALI 3. TRANSFER

26 yaşındaki yıldız golcü, 75 milyon Euro'luk transferi ile 2025/26 sezonunun yaz transfer döneminin en pahalı 3. transferi oldu.

Osimhen'i geçen iki isim ise Liverpool'ın iki transferi olan Florian Wirtz (125 milyon Euro) ve Hugo Ekitike (95 milyon Euro).

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