Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya! Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl nereden izlenir?

Yeni sezon hazırlıklarını hızlandıran Galatasaray, sezon öncesi kamp programının en önemli karşılaşmalarından birinde İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Lazio, Galatasaray karşısında moral bulmayı hedefliyor. Peki Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl nereden izlenir?

AA GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleşecek Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cuma günü yapılacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. GALATASARAY - LAZİO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, S Sport Plus kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca, Galatasaray - Lazio karşılaşması öncesinde stadyumda Victor Osimhen ve Leroy Sané için özel bir imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor.