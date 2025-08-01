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Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya! Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl nereden izlenir?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, güçlü rakibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı bu önemli hazırlık maçında form durumunu test edecek. Türkiye turuna çıkan Lazio ise Galatasaray karşısında ikinci hazırlık maçına çıkacak. İlk sınavında Fenerbahçe’ye 1-0 yenilen İtalyan temsilcisi, İstanbul’daki bu zorlu mücadelede hem performansını artırmak hem de moral bulmak istiyor. Peki Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı takip!

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya! Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl nereden izlenir?

Yeni sezon hazırlıklarını hızlandıran Galatasaray, sezon öncesi kamp programının en önemli karşılaşmalarından birinde İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Lazio, Galatasaray karşısında moral bulmayı hedefliyor. Peki Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl nereden izlenir?

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GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleşecek Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cuma günü yapılacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - LAZİO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Heyecan dolu karşılaşma, S Sport Plus kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Ayrıca, Galatasaray - Lazio karşılaşması öncesinde stadyumda Victor Osimhen ve Leroy Sané için özel bir imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor.

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GALATASARAY - LAZİO MAÇI İÇİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Galatasaray ve Lazio arasında oynanacak olan hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu. En yüksek bilet fiyatı 18.000 TL olarak açıklanırken, en uygun bilet fiyatı ise 1.300 TL olarak duyuruldu. İşte bilet kategorileri ve fiyatları:

  • Premium: 18.000 TL
  • Delux: 17.000 TL
  • Lux: 16.000 TL
  • Classic: 15.000 TL
  • Kategori: 10.000 TL
  • Kategori: 9.000 TL
  • Kategori: 8.000 TL
  • Kategori: 7.000 TL
  • Kategori: 6.500 TL
  • Kategori: 5.500 TL
  • Kategori: 5.000 TL
  • Kategori: 4.000 TL
  • Kategori: 3.000 TL
  • Kategori: 1.400 TL
  • Kategori: 1.300 TL
  • Misafir Tribünü: 1.300 TL



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