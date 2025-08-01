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İrfan Can Kahveci damgası

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı.

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İrfan Can Kahveci damgası
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, geçtiğimiz sezon genellikle hamle oyuncusu olarak görev alan İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi yaptığı etkileyici performansla futbolseverlerin ve teknik ekibin takdirini topluyor.

30 yaşındaki milli futbolcu, özel maçlarda Union Leiria, Benfica ve Lazio'ya karşı attığı kritik gollerle eski formunun sinyallerini verdi.

İrfan Can Kahveci.İrfan Can Kahveci.

Portekizli teknik adam Mourinho'nun da dikkatini çeken bu performans, yeni sezonda İrfan Can'ın 11'de daha fazla süre alacağı beklentisini beraberinde getiriyor. 2023-24 sezonunda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında olduğu dönemde 18 gol ve 10 asistle adeta takımın en önemli silahlarından biri olan İrfan Can, sahada gösterdiği üstün mücadele ve kaliteyle Sarı-Lacivertliler'in hücum hattını güçlendirmişti.

Fenerbahçe taraftarlarının "İrfan Can eski günlerine geri döndü" yorumları yaptığı bu süreç, yıldız futbolcunun hem takıma hem de Türk futboluna olan katkısının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sahadaki vizyonu, pas kalitesi ve gol yollarındaki etkili oyunuyla takımın hücum organizasyonlarına yön veren İrfan Can, bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinde kilit bir rol oynayacak gibi görünüyor.

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