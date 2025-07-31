Fenerbahçe'de 40 milyon euroluk bekleyiş

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma eklenen isimlerin yanında ayrılacak oyuncular da şekilleniyor.



Kadrosunu Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertliler, rekor bir bedel karşılığında satmaya Youssef En-Nesyri'yi satmaya hazırlanıyor.