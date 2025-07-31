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Fenerbahçe'de 40 milyon euroluk bekleyiş

Jose Mourinho'nun kadrosunda düşündüğü Youssef En-Nesyri için Al-Hilal'in ilgisi bulunuyor. Suudi kulübünün 35 milyon euro değerindeki teklifine karşılık Fenerbahçe 40 milyon euro istiyor.

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Fenerbahçe'de 40 milyon euroluk bekleyiş
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma eklenen isimlerin yanında ayrılacak oyuncular da şekilleniyor.

Kadrosunu Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertliler, rekor bir bedel karşılığında satmaya Youssef En-Nesyri'yi satmaya hazırlanıyor.

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35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Faslı golcü ile en yakından ilgilenen ekip Suudi kulübü Al-Hilal.

26 yaşındaki golcü için Al-Hilal, Fenerbahçe'ye 35 milyon euro değerinde resmi teklifte bulundu.

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Jose Mourinho'nun kadro planlamasında bulunan En-Nesyri için Fenerbahçe'nin talebi 40 milyon euro.

Ali Koç yönetimi ve Al-Hilal arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

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