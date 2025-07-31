Beşiktaş'ta Dovbyk gündemi!

Artem Dovbyk.



YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ



İtalyan basınına göre Roma, Brighton'dan Evan Ferguson'u satın alma opsiyonuyla kiraladıktan sonra Dovbyk'i ikinci plana itti. Bu gelişme üzerine Beşiktaş, 28 yaşındaki golcü için devreye girdi. Roma'nın Dovbyk için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği ifade ediliyor.



FARKLI FORMÜLLER MASADA



Ancak Beşiktaş'ın bu rakamı aşağı çekmek adına farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi.