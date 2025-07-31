Beşiktaş'ta Masuaku gerçeği

2023 yılının yaz transfer döneminde 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer edilen Arthur Masuaku , geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrılmıştı. Oynadığı süre boyunca eleştirilerin hedefi olan sol bek oyuncusu, sözleşmesinin son aylarında gösterdiği performansla akılları çelmiş, Masuaku ile devam edilmeli mi sorularını akıllara getirmişti. Son günlerde ortaya çıkan sürpriz bir iddia Arthur Masuaku ile ilgili yeni sorulara yol açtı.

Masuaku ve Osimhen



3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ



İddiaya göre Beşiktaş, sezon sonunda Masuaku'ya 1 yıl sözleşme uzatma teklifiyle gitti. Demokratik Kongolu futbolcu bu teklife karşılık 3 yıllık sözleşme istediğini kulübe iletince, sözleşme uzatma görüşmeleri durdu ve Masuaku Beşiktaş'tan ayrıldı.



Şu anda kulüpsüz olan Demokratik Kongolu'nun 3 milyon Euroluk transfer market değeri bulunuyor.