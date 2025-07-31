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Fenerbahçe Milan Skriniar'ı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği ve PSG'den bonservisini aldığı Milan Skriniar'ın transferini KAP'a bildirdi. Slovak yıldızın sezon başına kazanacağı ücret duyuruldu.

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Fenerbahçe Milan Skriniar'ı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Kiralık geçirdiği sezonun ardından Fenerbahçe ile bu kez kalıcı transfere imza atan Milan Skriniar, sağlık kontrolünden geçti.

Milan Skriniar (Fenerbahçe)Milan Skriniar (Fenerbahçe)

Sarı lacivertlilerden Slovak yıldız için KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız stoper için bonuslar ile birlikte 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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