Fenerbahçe Milan Skriniar'ı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Kiralık geçirdiği sezonun ardından Fenerbahçe ile bu kez kalıcı transfere imza atan Milan Skriniar , sağlık kontrolünden geçti.

Milan Skriniar (Fenerbahçe)

Sarı lacivertlilerden Slovak yıldız için KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız stoper için bonuslar ile birlikte 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.