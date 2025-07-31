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Ballon d'Or 2025 adayları kimler? Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, hangi tarihte?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or 2025 adayları merak ediliyor. Altın Top ödülü, yıl boyunca gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken oyunculara verilirken, aday listesi ve ödül töreni tarihi spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki Ballon d'Or 2025 adayları kimler? Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, hangi tarihte?

Giriş Tarihi:
Ballon d'Or 2025 adayları kimler? Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, hangi tarihte?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, ödüle aday gösterilecek isimleri ve törenin ne zaman gerçekleşeceğini merakla araştırıyor. Peki Ballon d'Or 2025 adayları kimler, ödül töreni ne zaman düzenlenecek? İşte tören tarihi…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BALLON D'OR 2025 TÖRENİ NE ZAMAN?

France Football dergisinin her yıl organize ettiği ve futbol dünyasının en itibarlı bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, 2025 yılında da büyük bir merakla bekleniyor. Bu yılki ödül töreni, 22 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek ve dünyanın en iyi futbolcusu resmen açıklanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BALLON D'OR 2025 ADAYLARI KİMLER?

Ballon d'Or için aday gösterilecek isimler, genellikle ödül gecesinden yaklaşık bir veya iki ay önce kamuoyuyla paylaşılıyor. 2025 yılı için de aday listesinin Ağustos ayının son haftasında ya da Eylül ayının başlarında açıklanması bekleniyor. Liste oluşturulurken; oyuncuların kulüp ve milli takım düzeyindeki performansları, ligdeki istikrarları, UEFA Şampiyonlar Ligi başarısı ve uluslararası turnuvalarda gösterdikleri etkileyici performanslar göz önünde bulundurulacak.

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