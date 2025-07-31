Ballon d'Or 2025 adayları kimler? Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, hangi tarihte?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, ödüle aday gösterilecek isimleri ve törenin ne zaman gerçekleşeceğini merakla araştırıyor. Peki Ballon d'Or 2025 adayları kimler, ödül töreni ne zaman düzenlenecek? İşte tören tarihi…

(Kaynak: AA) BALLON D'OR 2025 TÖRENİ NE ZAMAN? France Football dergisinin her yıl organize ettiği ve futbol dünyasının en itibarlı bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, 2025 yılında da büyük bir merakla bekleniyor. Bu yılki ödül töreni, 22 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek ve dünyanın en iyi futbolcusu resmen açıklanacak.