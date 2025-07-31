Kerem Aktürkoğlu'dan Fenerbahçe'ye ret!

Kerem Aktürkoğlu

SOL KANAT TRANSFERİ ÖNCELİKLİ



Geçtiğimiz sezonda kadrosunda kiralık bulundurduğu Filip Kostic ve Allen Saint-Maximin'in kulüplerine dönmesi ile birlikte Fenerbahçe'de sol kanat arayışı güçlenmişti.



TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ PLANLAMIYOR



Adı bir çok yıldız ile anılan Fenerbahçe'nin listesinde milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu da bulunuyordu.



Ancak 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönmeyi planları arasında bulundurmuyor.