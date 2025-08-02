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Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2

Galatasaray yeni sezon hazırlık kapsamında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

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Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2

Galatasaray, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Samet Özkul ve Şenol Bektaş üstlendi.

Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2 (AA)Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2 (AA)

Galatasaray mücadeleye 'Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Jakobs, Sallai' ilk 11'iyle başladı. Konuk Lazio ise 'Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos' 11'iyle çıktı.

Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2. (AA)Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2. (AA)

Galatasaray 10'uncu dakikada Lucas Torreira'nın attığı golle öne geçti. Sara'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşu yapan Torreira, topu ağlara gönderdi: 1-0. 33'üncü dakikada Lazio skoru eşitledi. Rovella'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cancellieri kafa vuruşu yaptı.

Cancellieri'nin yaptığı kafa vuruşunda Davinson'a çarpan top filelerle buluştu: 1-1. İlk yarının son dakikasında Lazio skoru 2-1'e getirdi. 45'inci dakikada Cancellieri'nin getirdiği topta Zaccagni meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-1 Lazio'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

Lucas Torreira 75'inci dakikada tekrardan sahneye çıktı. Yunus Akgün topla ceza sahasına girdikten sonra topu Sara'ya aktardı. Sara, ceza sahası yayının gerisinde yer alan Lucas Torreira'yı topla buluşturdu. Torreira'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2. (AA)Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2. (AA)

LEROY SANE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane ilk kez 11'de forma giydi. Lazio maçına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 62 dakikada sahada kaldı. Öte yandan Sane, Strasbourg maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

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