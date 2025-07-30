Sofyan Amrabat'a Jose Mourinho freni!

Fenerbahçe'ye kiralık olarak geçtiğimiz yaz transfer döneminde katılan Sofyan Amrabat 'ın bu yaz opsiyonu devreye girdi ve bonservisi alındı. Faslı orta saha oyuncusunu Avrupa ekipleri yakından takip ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil etti. Yeni sezonda orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Torino ekibi, Amrabat'ın performansını yakından takip ediyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlı kulübün, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öne sürüldü.

Bruma, Sofyan Amrabat ve Archie Brown



MOURINHO İZİN VERMİYOR



Bu yaz satılma ihtimali bulunan Sofyan Amrabat ile ilgili teknik direktör Jose Mourinho kararını verdiği aktarılmıştı. Portekizli hoca, yeni bir 6 numara transferi gerçekleşene kadar Amrabat'ın gitmesine izin vermeyeceğini Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'ye iletmişti.



Jose Mourinho'nun bu isteğinin ardından Fenerbahçe yönetimi, takıma yeni bir orta saha oyuncusu katılana kadar Faslı yıldızla yollarını ayırmayı planlamıyor.