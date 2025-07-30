Fenerbahçe'den kanat operasyonu!

Fenerbahçe, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene için de Avusturya ekibiyle temas halinde.
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİM PREMIER LİG'DEN
Gündemdeki bir başka isim ise Nottingham Forest forması giyen Callum Hudson-Odoi.
24 yaşındaki İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİM PREMIER LİG'DEN
Gündemdeki bir başka isim ise Nottingham Forest forması giyen Callum Hudson-Odoi.
24 yaşındaki İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.
SON KARAR LAURIENTE'NİN
Fenerbahçe, Armand Lauriente transferi için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya oldukça yakın. Sarı lacivertliler bonuslarla birlikte 15 milyon avroluk transfer teklifinde bulundu. Futbolcuya da dört yıllık sözleşme teklif eden Fenerbahçe'nin Sassuolo'yla müzakereleri sürdürdüğü, transferle ilgili son kararı oyuncunun vereceği ifade edildi.
31 Temmuz'da UEFA'ya A listesini verecek Fenerbahçe'nin Feyenoord maçından 48 saat öncesine kadar bu listeye 2 isim ekleme hakkı var.