Fenerbahçe'den kanat operasyonu!

Armand Lauriente



SON KARAR LAURIENTE'NİN



Fenerbahçe, Armand Lauriente transferi için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya oldukça yakın. Sarı lacivertliler bonuslarla birlikte 15 milyon avroluk transfer teklifinde bulundu. Futbolcuya da dört yıllık sözleşme teklif eden Fenerbahçe'nin Sassuolo'yla müzakereleri sürdürdüğü, transferle ilgili son kararı oyuncunun vereceği ifade edildi.



31 Temmuz'da UEFA'ya A listesini verecek Fenerbahçe'nin Feyenoord maçından 48 saat öncesine kadar bu listeye 2 isim ekleme hakkı var.