Osimhen Icardi'ye komşu oluyor

İki aydır Osimhen ile yatıp Osimhen ile kalkan Galatasaray, bu transfer için artık saatleri sayıyor.



Bugün ya da yarın İstanbul'a gelmesi planlanan Nijeryalı golcüye Cumartesi günü görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Kiralık oynadığı geçen sezon Maçka'daki rezidans dairesinde oturmayı tercih eden Osimhen, İstanbul'a gelir gelmez evini değiştirecek. Kulüp yetkilileri, 4 yıllık imza atmaya hazırlanan yıldız oyuncuya lüks villa bakmaya başladı.



Lokasyon olarak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne çok yakın olan Kemer Country belirlendi. Takım arkadaşı İcardi'ye komşu olacak Osimhen, havuzlu ve büyük yeni villasında Nijerya'dan gelecek misafirlerini rahat şekilde ağırlayacak.

Osimhen ve Icardi.

625 MİLYON TL'YE KADAR SATILIK EV VAR!



İstanbul'un şehirden uzak ancak en lüks yaşam alanlarından biri olan bölge, artık Victor Osimhen ve ailesine de ev sahipliği yapacak. 150 milyon TL'den başlayan ve 625 milyon TL'ye kadar uzanan satılık evlerin bulunduğu bölgede kiralar ise 150 bin TL ile 1.1 milyon TL arasında değişiyor.



Victor Osimhen'in evinin en az 6+2 olması için çalışma yapılırken geniş bahçe kullanımı, lüks eşyalar ve geniş bir havuz da evin detayları arasında olacak. Belgrad Ormanı'na yakın olan sitede göletler, oyun alanları, spor sahaları ve sosyal alanlar da bulunuyor.