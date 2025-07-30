Gremio Torreira'yı istiyor!

Gremio'nun, Galatasaray'dan Lucas Torreira ile ilgilendiği öne sürüldü.



Brezilya kaynaklı haberlerde, kulüp yetkililerinin Torreira'nın menajeriyle temasa geçtiği ve transferin gerçekleşmesi halinde 29 yaşındaki yıldızın Sambacılar'a büyük katkı sağlayacağı belirtildi.



Uruguaylı orta sahanın, 2028 yılının yazına kadar Cimbom'la sözleşmesi mevcut.