Dursun Özbek'ten Osimhen önlemi!

Victor Osimhen.



ÖDEMELERDE AKSAMA YAŞANMIŞTI



Lazio maçı öncesinde 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Osimhen için Galatasaray'ın kasasından 80 milyon Euro'nun üzerinde para çıkacak. Bu paranın yaklaşık 25 milyon Euro'luk kısmını sponsorlar karşılayacak. Daha önce İcardi ile benzer şekilde anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'de sıkıntı yaşamak istemiyor.



Başkan Dursun Özbek, "Ödemeler gecikmesin" talimatını verdi ve Osimhen'e destek olmayı kabul eden sponsorlardan taahhüt alındı. İcardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyon Euro'sunu sponsorlar üstlenmişti. Ancak geçen sezon sponsor ödemelerinde aksama yaşandı ve başkan Dursun Özbek sorunu çözmek durumunda kaldı.