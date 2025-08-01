Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" teşekkürü Büyükçekmece'de kaybolan Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu Bursa Yenişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Aydın'da kan donduran olay! Parayla bebek aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı
PODCAST CANLI YAYIN

Dursun Özbek'ten Osimhen önlemi!

Galatasaray, Osimhen için 80 milyon Euro'yu aşan bir ödeme yapacak. Başkan Dursun Özbek, Mauro İcardi'de işi yokuşa süren sponsorlardan taahhüt alarak işi baştan sıkı tuttu.

Giriş Tarihi:
Dursun Özbek'ten Osimhen önlemi!
Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan ve çarşamba akşamı İstanbul'a inen Victor Osimhen, dün sağlık kontrolünden geçti. Testleri temiz çıkan yıldız oyuncunun resmi imzayı atması öğleden sonrasını buldu. Osimhen'in sağlık kontrolleri uzadığı için bir gün izin verildi. Nijeryalı yıldız iznin ardıdndan takımla idmana çıkacak.

Victor Osimhen.Victor Osimhen.

ÖDEMELERDE AKSAMA YAŞANMIŞTI

Lazio maçı öncesinde 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Osimhen için Galatasaray'ın kasasından 80 milyon Euro'nun üzerinde para çıkacak. Bu paranın yaklaşık 25 milyon Euro'luk kısmını sponsorlar karşılayacak. Daha önce İcardi ile benzer şekilde anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'de sıkıntı yaşamak istemiyor.

Başkan Dursun Özbek, "Ödemeler gecikmesin" talimatını verdi ve Osimhen'e destek olmayı kabul eden sponsorlardan taahhüt alındı. İcardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyon Euro'sunu sponsorlar üstlenmişti. Ancak geçen sezon sponsor ödemelerinde aksama yaşandı ve başkan Dursun Özbek sorunu çözmek durumunda kaldı.

Galatasaray Victor Osimheni KAPa bildirdi! Türk futbolunda rekorGalatasaray Victor Osimheni KAPa bildirdi! Türk futbolunda rekor
Galatasaray Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Türk futbolunda rekor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...