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Mario Lemina'dan Nelson Semedo paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina, Fenerbahçe ile anlaşan eski takım arkadaşı Nelson Semedo için paylaşım yaparak şimdi farklı renkler için mücadele edeceklerini dile getirdi.

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Mario Lemina'dan Nelson Semedo paylaşımı!

Mario Lemina paylaşımında "İki yıl boyunca aynı takımın formasını giyip, aynı sahayı paylaştık. Her buluştuğumuzda birbirimizi anlayıp, beraber çözümler aradık. Şimdi ise birbirimize karşı mücadele edeceğiz. Dünyanın en büyük derbilerinden birinde karşı karşıya geleceğimizi hiç düşünmezdim. Ama durum bu." dedi.

Gabonlu futbolcu ayrıca "Sana duyduğum tüm sevgi ve saygı bir yana, artık kazanmak için daha fazlasını yapacağım. Çünkü hayatımı Galatasaray'a adadım. Seni seviyorum, kardeşim." ifadelerini kullandı.

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