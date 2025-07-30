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Fenerbahçe'den TFF'ye Alanyaspor maçı için erteleme başvurusu

Yeni sezona yoğun bir fikstürle giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den TFF'ye Alanyaspor maçı için erteleme başvurusu

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile kritik bir eşleşmeye çıkacak. 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak ilk maçın ardından, 9 Ağustos'ta Alanyaspor ile ligde karşılaşacak olan Fenerbahçe, sadece 3 gün sonra, 12 Ağustos'ta Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak.

Kulüp yönetimi, 6 gün içerisinde 3 zorlu mücadeleye çıkacak olmanın oyuncular üzerindeki fiziksel ve mental yükünü göz önünde bulundurarak erteleme talebinde bulundu.

ÜLKE PUANI İÇİN STRATEJİK ADIM
Fenerbahçe, yaptığı başvuruda yalnızca oyuncu sağlığını değil, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki konumunu da dikkate aldı. Kulüp yetkilileri, ülke puanı açısından kritik önem taşıyan Feyenoord eşleşmesine tam konsantrasyon sağlamak istediklerini belirtti.

Ayrıca geçmiş sezonlarda benzer yoğunluklarda yapılan maç trafiği nedeniyle TFF'nin verdiği erteleme kararlarına da emsal olarak başvuruda yer verildi.

TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin başvurusu sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün Alanyaspor maçı için yaptığı erteleme talebine TFF'nin kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE SEZONA YOĞUN BAŞLIYOR
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık maçlarını tamamlarken olumlu sinyaller vermişti. Lazio karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle morallenen Kanarya, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefi doğrultusunda rotasını Feyenoord eşleşmesine çevirmiş durumda.

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