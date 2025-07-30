Galatasaray'da Alvaro Morata krizi!

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İspanyol yıldız, antrenmanda yer almadı.



İSPANYA'DAN DÖNMEDİ



31 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya'dan İstanbul'a dönmediği için antrenmana katılamadı. Morata'nın bu tavrı, transfer sürecinde rest olarak yorumlandı.



G.SARAY, 6 MİLYON EURO İSTİYOR



İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Milan ile anlaşarak Morata transferinde önemli bir aşama kaydetmişti. Oyuncu ile de anlaşma sağlanmasına rağmen Galatasaray, yapılan teklifi kabul etmemişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Morata'nın takımdan ayrılmasına onay vermek için 6 milyon euro bonservis talep ediyor.