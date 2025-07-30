Beşiktaş'tan ayrılan Kerem Atakan Kesgin Sivasspor'da

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi konusunda Sivasspor ile anlaşma sağlanmıştır. Kesgin'e kulübümüze vermiş olduğu emekler ve katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SİVASSPOR'A DÖNDÜ

24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'taki kariyerini tamamlayarak yeniden Sivasspor formasını giyecek. Sivasspor, Kesgin'in transferiyle orta sahasını güçlendirmiş oldu.