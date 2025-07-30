Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" teşekkürü Büyükçekmece'de kaybolan Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu Bursa Yenişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Aydın'da kan donduran olay! Parayla bebek aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı
PODCAST CANLI YAYIN

Donnarumma'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın da gündeminde olan Donnarumma için Manchester United devreye girdi, transferde sona yaklaşıldı. Öte yandan PSG ile de sözleşme görüşmelerine devam eden Donnarumma'nın maaş beklentisinin fazla olması nedeniyle PGS ile anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Donnarumma'dan Galatasaray'a kötü haber!
Premier League devi Manchester United, Galatasaray ile de anılan Gianluigi Donnarumma için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar, Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Son saatlerde Donnarumma'nın temsilcileri ile Manchester United yetkilileri arasında görüşmelerin gerçekleştiği belirtilirken, tarafların transfer için olumlu bir zeminde buluştuğu ifade ediliyor.

Gianluigi DonnarummaGianluigi Donnarumma

PSG İLE MAAŞ KRİZİ

Öte yandan PSG ile de sözleşme görüşmelerine devam eden Donnarumma'nın maaş beklentisinin fazla olması nedeniyle PGS ile anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

2 eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye doğru!2 eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçeye doğru!
2 eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye doğru!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...