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Fenerbahçe'de Devin Özek ve Mourinho krizi!

Fenerbahçe'de Feyenoord maçı öncesi Jose Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ile bir toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, transferlerin gecikmesinden dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi.

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Fenerbahçe'de Devin Özek ve Mourinho krizi!
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'a konuk olacak.

Sarı lacivertlilerde bu kritik maç öncesi ise Jose Mourinho ve Devin Özek arasında kriz çıktı.

Fenerbahçe'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile bir toplantı yaptı. Portekizli çalıştırıcı, transferlerin gecikmesinden dolayı rahatsızlığını dile getirdiği öğrenildi.

Jose Mourinho ve Ali KoçJose Mourinho ve Ali Koç

"FEYENOORD KARŞISINDA FAVORİ BİZ OLMAYIZ"

Deneyimli çalıştırıcının Özek'e,"Feyenoord maçına da az bir süre kaldı. Eğer maça kadar talep ettiğim bölgelere transferler yapılmazsa Feyenoord karşısında favori olan taraf biz olmayız" dediği öğrenildi.

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