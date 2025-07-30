Fenerbahçe'de Devin Özek ve Mourinho krizi!

Jose Mourinho ve Ali Koç



"FEYENOORD KARŞISINDA FAVORİ BİZ OLMAYIZ"



Deneyimli çalıştırıcının Özek'e,"Feyenoord maçına da az bir süre kaldı. Eğer maça kadar talep ettiğim bölgelere transferler yapılmazsa Feyenoord karşısında favori olan taraf biz olmayız" dediği öğrenildi.