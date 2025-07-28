Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran Suudi Arabistan'da olay oldu!

SUUDİ BASINI KARARI ELEŞTİRDİ Duran'ın Fenerbahçe 'de gösterdiği etkileyici performans, Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu. Erem News, Al Nassr 'ın Kolombiyalı futbolcuyu kiralamasının yanlış bir hamle olduğunu savundu. Haberde, "Jhon Duran'ın potansiyeli yeterince değerlendirilmedi. Onun gönderilmesi kulübün büyük bir fırsatı kaçırdığı anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Jhon Duran (AA)

JESUS'UN TAKIMINDA FARK YARATABİLİRDİ

Haberde ayrıca, Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un göreve Temmuz 2025'te gelmesiyle birlikte, Duran için farklı bir sürecin başlayabileceği öne sürüldü. "Jhon Duran, Jesus yönetiminde büyük bir çıkış yakalayabilirdi. Ancak bu fırsat kulüp tarafından heba edildi" yorumuna yer verildi.