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Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran Suudi Arabistan'da olay oldu!

Fenerbahçe'nin Al Nassr’dan kiraladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, hazırlık maçlarındaki performansıyla göz doldurdu. Al Ittihad ve Benfica karşılaşmalarında sergilediği etkili futbolla büyük beğeni toplayan genç yıldız, Suudi Arabistan basınında ise Al Nassr yönetimine yönelik eleştirilerin merkezine yerleşti.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran Suudi Arabistan'da olay oldu!

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan sezon başında kiraladığı Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı hazırlık maçlarında adından söz ettirdi. Al Ittihad karşısında sadece 45 dakikada 2 gol atan Kolombiyalı yıldız, Benfica karşısında da ikinci yarıda takımının etkili oyununda önemli rol oynadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaran 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesinde camiada büyük bir heyecan yarattı.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

SUUDİ BASINI KARARI ELEŞTİRDİ
Duran'ın Fenerbahçe'de gösterdiği etkileyici performans, Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu. Erem News, Al Nassr'ın Kolombiyalı futbolcuyu kiralamasının yanlış bir hamle olduğunu savundu. Haberde, "Jhon Duran'ın potansiyeli yeterince değerlendirilmedi. Onun gönderilmesi kulübün büyük bir fırsatı kaçırdığı anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

JESUS'UN TAKIMINDA FARK YARATABİLİRDİ
Haberde ayrıca, Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un göreve Temmuz 2025'te gelmesiyle birlikte, Duran için farklı bir sürecin başlayabileceği öne sürüldü. "Jhon Duran, Jesus yönetiminde büyük bir çıkış yakalayabilirdi. Ancak bu fırsat kulüp tarafından heba edildi" yorumuna yer verildi.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

AL NASSR KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ
Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 18 resmi maça çıkan Jhon Duran, 12 gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu. Ancak yaşadığı kısa süreli deneyimin ardından, oyuncunun yeterince şans bulamadan takımdan ayrılması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

UMUTLAR YÜKSEK
Fenerbahçe cephesinde ise Jhon Duran'ın gösterdiği performans büyük memnuniyet yarattı. Hem taraftarların hem de teknik heyetin beklentilerini karşılayan genç forvetin, 2025-26 sezonunda sarı-lacivertlilerin gol yollarındaki en önemli silahlarından biri olması bekleniyor.

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