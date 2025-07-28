Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran Suudi Arabistan'da olay oldu!

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan sezon başında kiraladığı Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı hazırlık maçlarında adından söz ettirdi. Al Ittihad karşısında sadece 45 dakikada 2 gol atan Kolombiyalı yıldız, Benfica karşısında da ikinci yarıda takımının etkili oyununda önemli rol oynadı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaran 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesinde camiada büyük bir heyecan yarattı.
SUUDİ BASINI KARARI ELEŞTİRDİ
Duran'ın Fenerbahçe'de gösterdiği etkileyici performans, Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu. Erem News, Al Nassr'ın Kolombiyalı futbolcuyu kiralamasının yanlış bir hamle olduğunu savundu. Haberde, "Jhon Duran'ın potansiyeli yeterince değerlendirilmedi. Onun gönderilmesi kulübün büyük bir fırsatı kaçırdığı anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.
JESUS'UN TAKIMINDA FARK YARATABİLİRDİ
Haberde ayrıca, Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un göreve Temmuz 2025'te gelmesiyle birlikte, Duran için farklı bir sürecin başlayabileceği öne sürüldü. "Jhon Duran, Jesus yönetiminde büyük bir çıkış yakalayabilirdi. Ancak bu fırsat kulüp tarafından heba edildi" yorumuna yer verildi.