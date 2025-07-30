George Gardi'den Donnarumma için heyecanlandıran sözler

İstanbul'a hareket etmeden önce Wolfsburg Havalimanı'nda kendisini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen Osimhen, coşkulu kalabalığa üçlü çektirdi. Yıldız golcünün bu hareketi, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Gianluigi Donnarumma (Takvim Foto Arşiv) GEORGE GARDI'DEN DONNARUMMA MÜJDESİ Victor Osimhen ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıkan ünlü menajer George Gardi ise havalimanında taraftarların sorularını yanıtladı. Bir Galatasaray taraftarının, "Bir sonraki transfer Donnarumma mı olacak?" şeklindeki sorusuna Gardi, "Deniyoruz" cevabını verdi.