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George Gardi'den Donnarumma için heyecanlandıran sözler

Galatasaray uzun zamandır peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen transferini sonuçlandırdı. Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılı kulübün transferlerinde baş rol oynayan menajer George Gardi, Donnarumma için umut verici bir açıklama yaptı.

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George Gardi'den Donnarumma için heyecanlandıran sözler

İstanbul'a hareket etmeden önce Wolfsburg Havalimanı'nda kendisini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen Osimhen, coşkulu kalabalığa üçlü çektirdi. Yıldız golcünün bu hareketi, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Gianluigi Donnarumma (Takvim Foto Arşiv)Gianluigi Donnarumma (Takvim Foto Arşiv)

GEORGE GARDI'DEN DONNARUMMA MÜJDESİ

Victor Osimhen ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıkan ünlü menajer George Gardi ise havalimanında taraftarların sorularını yanıtladı. Bir Galatasaray taraftarının, "Bir sonraki transfer Donnarumma mı olacak?" şeklindeki sorusuna Gardi, "Deniyoruz" cevabını verdi.

Gianluigi Donnarumma (Takvim Foto Arşiv)Gianluigi Donnarumma (Takvim Foto Arşiv)

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden Gianluigi Donnarumma'ya çağrıda bulunarak, İtalyan kaleciyi Galatasaray'a davet etti.

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