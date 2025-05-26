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Ertuğrul Çetin'den Hatayspor maçında büyük hata

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ertuğrul Çetin, hatası ve şanssızlığıyla iki gole engel olamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 21:35 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 21:35
Ertuğrul Çetin’den Hatayspor maçında büyük hata

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında 53. dakikada 2-1 geriye düştü. Bu dakikada savunma arkasına gönderilen topa müdahale etmek isteyen kaleci Ertuğrul Çetin, topu göğsüyle kontrol edip uzaklaştırmak isterken hata yaptı. Araya giren Boutobba, topu ağlara göndererek Hatayspor'u öne geçirdi.

Hatayspor'un ilk golü ise Matondo'nun vuruşunda direkten dönen topun Ertuğrul'un sırtına çarpıp ağlara gitmesiyle geldi ve gol, genç kalecinin hanesine "kendi kalesine" olarak yazıldı.

Süper Lig'de ilk kez bir maça çıkan 22 yaşındaki kaleci, iki şanssız pozisyonda kalesinde gol gördü.

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