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Mahmudu Bajo'dan takımına veda! Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Mahmudu Bajo, kulübü Dunajska Streda’ya veda etti. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 19:54 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 19:54
Mahmudu Bajo’dan takımına veda! Beşiktaş’a transfer oluyor

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Gambiyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Slovak ekibine teşekkür ederek ayrılığını duyurdu. Bu gelişme, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun siyah-beyazlı kulübe transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Beşiktaş yönetiminin, genç ve potansiyelli isimleri kadroya katma stratejisi doğrultusunda Bajo için temaslarını hızlandırdığı biliniyor. Oyuncunun serbest kalma maddesi ya da bonservis detaylarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

20 yaşındaki futbolcunun açıklaması şu şekilde:

"Harika takımım,

Hüzün ve heyecan dolu duygularla sizlere veda ediyorum. Tüm sıkı çalışmanız, özveriniz ve birlikte paylaştığımız sayısız an için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Desteğiniz ve harika insanlar olmanız benim için çok kıymetliydi. Gelecekteki tüm çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi çok özleyeceğim.

Muhteşem taraftarlara,

Her şey için teşekkür ederim! Eşsiz desteğiniz benim için her şey demekti. Her maçta gösterdiğiniz tutku ve coşku için sonsuz minnettarım."

"BEŞİKTAŞ'A GELİYOR"

Bajo'nun kulübüne veda etmesi özellikle sosyal medyada, "Artık Beşiktaş'a geliyor." şeklinde yorumlandı.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen genç orta saha oyuncusu, bu sezon kulübünde 36 maçta forma şansı bulmuştu.

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