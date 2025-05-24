Kaan Ayhan'dan Dries Mertens açıklaması! "İnşallah bugünü unutmaz"

Maçın ardından konuşan Ayhan, "Öncelikle tabii ki bugün takımın performansını unutmamak lazım. Bazı oyuncularımız aylardır 90 dakika oynamadı belki, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen kazanıp devam ettik. O yüzden çok mutluyuz. Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum." dedi.

"BU TAKIMA KATKISI UNUTULMAYACAK"

Mertens ile ilgili konuşan Kaan, "Dries gibi oyuncumuz kadroda olduğu sürece frikiklerin başına geçmek zor oluyor, o da bu işlerin ustası. Dries, çok önemli oyuncumuz. Ondan önemlisi çok büyük karakter. Hepimiz üzgünüz. Bu takıma katkısı unutulmayacak. Kaptanlık bandını ona seve seve teslim ettim, inşallah o da bugünü unutmaz." ifadelerini kullandı.

MERTENS DE KONUŞTU

Sarı kırmızılılara veda etmeye hazırlanan Mertens, "Bugün çok oynamayan oyuncular oynadı ve kazandık. Çok mutluyuz. Kalitemizi ve iyi arkadaşlığımızı gösterdik. Göztepe de iyi bir takım ve iyi bir atmosfer vardı. Buraya bir yıl gelmek benim için çok duygusaldı. Galatasaray'a teşekkür ederim bu fırsatı sağladığı için. 3 yıl şans verdiler, 3 muhteşem yıl geçirdim. İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke. Ne yapacağıma karar verme vakti. Kolay değil çünkü ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Galatasaray çalışabileceğiniz en güzel takımlardan biri. Buradaki insanlara güvenmeliyiz, çok iyi işler yapıyorlar." dedi.