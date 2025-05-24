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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kazanan Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal, güçlü rakibi Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek 2006-07 sezonundan sonra ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Londra ekibine zaferi getiren golü Stina Blackstenius kaydetti.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 21:46 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 21:47
Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde kazanan Arsenal

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Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan finalde, dev karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Oyuna sonradan giren Blackstenius, 74. dakikada attığı golle Arsenal'i öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan Arsenal, büyük zaferin sahibi oldu.

ARSENAL'DEN 2007'DEN SONRA İLK KUPA
Arsenal, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni (eski adıyla UEFA Kadınlar Kupası) ilk kez 2006-07 sezonunda kazanmıştı. Bu yılki zaferle birlikte İngiliz temsilcisi, yeni format altında ilk, toplamda ise ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

BARCELONA SERİSİNE SON VERİLDİ
Son iki sezonun şampiyonu olan Barcelona, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Katalan ekibi, 2022-23'te Wolfsburg'u, geçtiğimiz sezon ise Lyon'u mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Bu sezon ise finalde Arsenal'e boyun eğdi.

YENİ DÖNEMDE İLK KEZ
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi adı altında 2009-10 sezonunda başlayan yeni dönemde Arsenal, ilk kez bu formatta şampiyonluğa ulaştı. Daha önce sadece bir kez final oynayan Arsenal Kadın Futbol Takımı, ikinci finalinde de kupayı kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıktı.

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